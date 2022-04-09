الرئيس شي: جهودنا لمكافحة كورونا تضمن الاستضافة الآمنة لأولمبياد وبارالمبياد بكين الشتويين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن جهود الصين المستهدفة والفعالة للوقاية من كورونا والسيطرة عليه، ضمنت الاستضافة الآمنة والسلسة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، ودورة الألعاب البارالمبية الشتوية بكين 2022.

تصريحات شي جاءت، اليوم الجمعة، خلال تجمع لتكريم الأشخاص النموذجيين، الذين قدموا مساهمات بارزة في أولمبياد وبارالمبياد بكين الشتويين.

وأشار الى أنه في ظل جائحة كوفيد-19 التي تجتاح العالم، كنا نضع صحة جميع المشاركين في المقام الأول، وتمسكنا بسياسة منع فيروس كورونا من العودة إلى البلاد لإحداث وباء جديد، ونفّذنا إجراءات الوقاية والسيطرة بصرامة.

ونوّه إلى أنه خلال الألعاب، تأكدت إصابة 0.45 بالمئة فقط من الأفراد ممن يخضعون لإدارة الحلقة المغلقة بكوفيد-19. وتلقى جميعهم علاجا فعالا ورعاية جيدة. ولم تقع أي حالات إصابة عنقودية أو حالات متسربة، كما تم الحفاظ على سياسة "صفر كوفيد" الديناميكية في المدن.

وأضاف شي أن سياسة الصين في مكافحة الوباء صمدت مرة أخرى أمام الاختبار، ما قدم خبرات مفيدة للعالم لمكافحة الفيروس واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وقال شي إن "مثلما قال بعض الرياضيين الأجانب، إذا كان هناك ميدالية ذهبية خاصة بالاستجابة للجائحة، فإن الصين تستحقها".

المصدر:يونيوز