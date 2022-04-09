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إطلاق مسار جديد لخدمة النقل البري - البحري الدولي إلى شبه الجزيرة الهندية - الصينية

غادر أول قطار شحن ضمن ممر التجارة البري البحري الدولي الجديد، الذي يربط بين نهر اليانغتسي الصيني وشبه الجزيرة الهندية الصينية، ميناء قوهيوان في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين صوب يانغون في ميانمار.
رمز الخبر: ۶۵۷۷۷
تأريخ النشر: 08 April 2022

وينطلق خط الشحن الجديد من الميناء الداخلي على طول نهر اليانغتسي إلى يانغون ويربط أيضا بين تشونغتشينغ والمحيط الهندي حيث يأتي الخط ضمن إطار ممر التجارة البري البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي تم بناؤه بالاشتراك بين المقاطعات الصينية الغربية وسنغافورة.

وقال رئيس الجهة المشغلة للممر وانغ يوي بي، إن "المسار الجديد يوفر ممرا سريعا آخر من غربي الصين إلى المحيط الهندي".

ومقارنة بالخطوط اللوجستية التقليدية التي تمتد إلى المدن الساحلية الشرقية عبر نهر اليانغتسي ثم إلى البحر، يمكن للخط الجديد أن يوفر أكثر من 20 يوما في الطريق.

ويعد ميناء قوهيوان في تشونغتشينغ أكبر ميناء على الروافد العليا لنهر اليانغتسي ونقطة رئيسية تربط الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي والمناطق الواقعة على طول الحزام والطريق.

وبنهاية عام 2021، تم توسيع الوجهات التي يمكن الوصول إليها عبر ممر التجارة البري والبحري الدولي الجديد إلى 315 ميناء في 107 دول ومناطق حول العالم.

المصدر:يونيوز

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