النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

الدفاع الروسية تعلن تدمير "مركز لتجميع وتدريب المرتزقة" قرب أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة "مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب" قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.
رمز الخبر: ۶۵۷۷۳
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز صحفي عقده صباح اليوم الجمعة، "بصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظومة "باستيون" للدفاع الساحلي تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط بلدة كراسنوسيلكا شمالي شرقي أوديسا".

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في محطات سكة الحديد بوكروفسك وسلافيانسك وبارفينكوفو أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لقوات الاحتياط الأوكرانية التي وصلت إلى منطقة دونباس.

وتابع كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طرازي "مي-8" و"مي-24" في محيط بلدة ستارايا زبرويفكا، بالإضافة إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة اثنتان منها من طراز "بيرقدار تي بي-2" في محيط مدينة كريفوي روغ.

وأعلن المتحدث عن شن سلاح الجو والقوات الصاروخية الروسية ضربات على 81 هدفا عسكريا في أوكرانيا، منها مركزا قيادة ومنظومة صاروخية من طراز "أوسا" وثلاث راجمات صواريخ وتسعة مواقع حصينة، بالإضافة إلى 59 تجمعا للآليات القتالية للجيش الأوكراني.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لكوناشينكوف، 97 مروحية و421 طائرة مسيرة و228 منظومة دفاع جوي صاروخية متوسطة وبعيدة المدى و2019 دبابة ومدرعة و223 راجمة صواريخ و874 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1917 مركبة عسكرية خاصة.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ44 على التوالي، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
الشهيد رعد حازم يدبّ الرعب في كيان الاحتلال المربك في مواجهة العمليات الفردية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
فوضى ونشر لقوات النخبة لاول مرة في تل ابيب عقب عملية اسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين