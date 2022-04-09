بروتوكول ترقية اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا يدخل حيز التنفيذ

أفادت وزارة التجارة الصينية أن بروتوكول رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا دخل حيز التنفيذ أمس الخميس، بهدف زيادة تسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.

وسيعمل الجانبان على فتح الأسواق بشكل أكبر للسلع والخدمات والاستثمار مع تحسين القواعد لتعزيز تيسير التجارة، وفقا للبروتوكول.

كما سيتم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة الإلكترونية وسياسة المنافسة والمشتريات الحكومية والبيئة والتجارة.

وقالت الوزارة إن البروتوكول الذي تم ترقيته سيؤدي إلى تحسين جودة وكفاءة العلاقات التجارية الثنائية على أساس اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وسيساعد على تعميق التعاون العملي في مختلف المجالات بين الجانبين، وإطلاق عوائد الانفتاح على مستوى عال، وتعزيز التجارة الثنائية وتحرير الاستثمار وتسهيله، وإثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين باستمرار.

ووقعت الصين اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا في نيسان/أبريل 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، وأعلن الجانبان اختتام مفاوضاتهما التي استمرت ثلاث سنوات حول الترقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ووقعا بروتوكول الترقية في كانون الثاني/يناير 2021.

المصدر:يونيوز