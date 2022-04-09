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ندوة مشتركة بين موسكو وطهران حول إمكانية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي

أقيمت ندوة تجارية مشتركة بين إيران وروسيا، بحضور ممثلين من أكثر من 350 شركة إيرانية وروسية في قاعة المؤتمرات بغرفة التجارة والصناعة الروسية.
رمز الخبر: ۶۵۷۷۱
تأريخ النشر: 08 April 2022

والقى كل من السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، مدير عام منظمة تنمية التجارة علي رضا بيمان باك، رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا سيرغي كاثرين كلمات في الندوة حول إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا خاصة في الظروف الراهنة.

وقال جلالي أن "المسؤولين من المجال المصرفي في البلدين على اتصال دائم ببعضهم البعض"، لافتا الى أنه "من المقرر عقد اجتماع شخصي لمسؤولي البلدين في المستقبل القريب، لحل المشاكل المحتملة".

كما وعقد ممثلو 70 شركة إيرانية و 300 شركة روسية في 9 قطاعات مختلفة بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية وغيرها اجتماعات عمل مشتركة على هامش الندوة.

هذا ووصل وفد ايراني كبير من الناشطين الاقتصاديين بمن فيهم 53 شخصا من القطاع الخاص الى روسيا للمشاركة في الندوة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.

ويتكون الوفد المذكور من الناشطين في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها الصناعات الغذائية وتربية الأحياء المائية وصناعة انتاج الحقائب والأحذية والملابس والمعدات الطبية والأدوية والأكاديميين.

المصدر:يونيوز

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