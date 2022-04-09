رئاسة الوزراء تفرض قيودا جديدة على روسيا عبر حظر بعض وارداتها

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة على روسيا، من خلال حظر واردات بعض المنتجات مثل الفودكا والفحم.

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، فرض قيود جديدة على روسيا، من خلال حظر واردات بعض المنتجات مثل الفحم.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن "اليابان ستوسع عقوباتها ضد روسيا من خلال حظر واردات بعض المنتجات الروسية، بما في ذلك احدى انواع المشروبات الكحولية "الفودكا".

وأضاف: "إن العقوبات الجديدة تلغي أيضا واردات الفحم والاستثمارات الجديدة في روسيا، بما يتماشى مع مجموعة الدول السبع الأخرى".

وأشار إلى أن "الاجراءات العقابية جزء من جهود اليابان لمحاسبة روسيا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وكان قد أعلن وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستحاول التخلص من اعتمادها على واردات الفحم الروسية من خلال التقليل منها تدريجيًا، لتنضم إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى في تشديد العقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز