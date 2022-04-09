دونيتسك: قتلى وجرحى باستهداف القوات الأوكرانية بالصواريخ محطة لحظة إجلاء السكان بالمدينة

نشرت إدارة الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية صورا تظهر سقوط قتلى وجرحى نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات في كراماتورسك، جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ "توتشكا أو".

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبية في دونيتسك، "القوات الأوكرانية ضربت كراماتورسك بصاروخ توشكا- أو.. في منطقة قطارات في كراماتورسك، حيث يتم إجلاء السكان المحليين، تم تنفيذ هجوم صاروخي. سقطت شظايا صاروخ Tochka-U".

وأكد البيان "أن هذا النظام الصاروخي قديم وليس في الخدمة في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تستخدمه التشكيلات المسلحة الأوكرانية بنشاط".

المصدر:يونيوز