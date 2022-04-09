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الجهاد الاسلامي تبارك عملية تل أبيب: المقاومة مستمرة رداً على جرائم الإحتلال وإرهابه

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية اطلاق النار التي وقعت في تل أبيب مساء اليوم الخميس وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين.
رمز الخبر: ۶۵۷۶۰
تأريخ النشر: 08 April 2022

وأكدت الحركة أن عودة العمليات الفدائية النوعية داخل العمق الإسرائيلي هو نتيجة طبيعية للعدوان الصهيوني وتماديه في اقتحام المسجد الاقصى.

و فيما يلي نص البيان:

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العملية الفدائية النوعية التي وقعت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم داخل عمق الكيان الصهيوني، وفي قلب مستوطنته الكبرى المسماة "تل أبيب".

إن عودة العمليات الفدائية داخل العمق الصهيوني هو نتيجة طبيعية للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود، وهي نتيجة كذلك لتمادي العدو في اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك، وجريمته الغادرة بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها الجريمة التي استشهد خلالها ثلاثة من مجاهدينا في جنين، والتي مثلت اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك.

إن العدو يدفع جزءً من الثمن جراء كل جرائمه وارهاب مستوطنيه بحق أهلنا في القدس والضفة ، وإن هذه العملية هي رسالة واضحة للعدو بأن عليه أن يتوقف عن اقتحاماته للمسجد الأقصى، وإن إقدام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام الأقصى سيترتب عليه مزيداً من المقاومة والعمليات الفدائية.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 6 رمضان 1443هـ، 7 إبريل 2022م

المصدر:يونيوز

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