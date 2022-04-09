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السيول تغمر شوارع سيدني بسبب الأمطار العزيرة

غرقت طرقات مدينة سيدني بسيول تسببت في عمليات إجلاء، وتحذير السلطات من هطول مزيد من الأمطار.
رمز الخبر: ۶۵۷۵۶
تأريخ النشر: 08 April 2022

التحذير هذا جاء بعد تعرض سيدني ليل الأربعاء الماضي لأمطار تعادل تقريبا ما تشهده في شهر.

وذكرت وسائل إعلام أن أطقم الطوارئ أنقذت رجلا جرفته مياه السيول في شمال غرب المدينة، بينما أظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لمركبات تصارع عبور شوارع غمرتها المياه وحطاما يطفو في الأنهار.

وجرى إجلاء مقيمين في دار للرعاية خلال الليل، كما وحثت أطقم الطوارئ سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة على تجنب السفر غير الضروري والاستعداد لأوامر إجلاء محتملة.

وأدى تسرب وقود في موقع مملوك لشركة أمبول لتكرير النفط في جنوب سيدني إلى امتزاج الوقود بمياه الفيضان لكن أطقم الطوارئ قالت إنه جرى احتواء التسرب ولا توجد مخاطر.

هذا وتعرضت سيدني لأمطار بلغت كثافتها 1226.8 مليمتر هذا العام حتى الآن، وهو ما يفوق المتوسط السنوي لهطول الأمطار لديها الذي يبلغ 1213 مليمترا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن منطقة بوندي السياحية سجلت أمطارا كثافتها حوالي 170 مليمترا خلال أربع وعشرين ساعة حتى التاسعة من صباح يوم أمس الخميس، وأضاف أن سيدني قد تتعرض لأمطار تبلغ كثافتها 180 مليمترا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

المصدر:يونيوز

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