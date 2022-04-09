زيلينسكي: العقوبات الدولية التي فرضت حتى الآن على موسكو ليست كافية لوقف الحرب

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات أكثر صرامة والحصول على مزيد من الأسلحة من أجل استخدامها ضدّ العمليات العسكريّة الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المصورة، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، "إن العقوبات الدولية التي فرضت حتى الآن ليست كافية لوقف روسيا وإنهاء الحرب".

وأضاف "هناك حاجة لفرض المزيد من العقوبات، هناك حاجة لفرض عقوبات صارمة".

وفي الوقت ذاته طالب زيلينسكي بأسلحة لبلاده قائلًا "يمكن أن ننتصر بها في أرض المعركة"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيكون أقوى عقاب ضد روسيا".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا "إن قوات بلاده المسلحة تقوم بكل ما هو ممكن لمقاومة العدوان الروسي في دونباس"، مؤكدا "إن الحكومة الأوكرانية تحلل كل خطوة وسوف ترد".

ووصف زيلينسكي تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "منطقي تماما" و "عادل تماما".

المصدر:يونيوز