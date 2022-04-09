وزيرا خارجية الصين ومنغوليا يبحثان هاتفيا التعاون المشترك والأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الخميس، محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية المنغولية باتمونخ باتسيتسيغ، بناء على طلب الأخيرة.

وقال وانغ إنه منذ وقت ليس بعيدا، أجرى رئيس الوزراء المنغولي لوفسان نامسراي أويون-إردين زيارة خاصة إلى الصين لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، وفي اجتماعيهما مع أويون-إردين، توصل الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ معه إلى توافق مهم، ما ضخ زخما جديدا في تنمية العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه كلما ازداد الوضع الدولي اضطرابا، ازدادت ضرورة تعزيز الصين ومنغوليا، باعتبارهما جارتين قريبتين، الاتصالات والثقة المتبادلة، وتعميق التعاون.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية المنغولية إن الجانب المنغولي مستعد للعمل مع الصين لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة الدولتين والحفاظ على التبادلات الوثيقة على مختلف المستويات، وتعزيز الاتصال والتعاون في مختلف المجالات.

وأضافت إن الجانب المنغولي يتطلع إلى إفساح المجال كاملاً لـ"الممرات الخضراء" بين منغوليا والصين لزيادة تحسين قدرة تشغيل المواني والشحن، والتعامل بشكل فعال مع التأثير السلبي لتداعيات الأزمة الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.

إلى ذلك، قال وانغ إن الصين ومنغوليا كجارتين وصديقتين جيدتين، تقفان دائما إلى جانب بعضهما البعض خلال السراء والضراء، وتجتازان الصعوبات معا، وإن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع منغوليا بشأن التعافي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنغوليا.

وتابع، إنه تم حديثا إعادة فتح "الممرات الخضراء" بين الصين ومنغوليا، وتم إحراز تقدم إيجابي في النقل بالسكك الحديدية والشحن البري والتخليص الجمركي وتجارة الطاقة والمعادن.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع منغوليا لتسريع بناء الممر الاقتصادي بين الصين وروسيا ومنغوليا وتعزيز ارتباطية خطوط السكك الحديدية بين الصين ومنغوليا.

كما قال إن الصين ستواصل تزويد منغوليا بمواد ومعدات لمكافحة الجائحة، وستدعم جهود البلاد في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وستضمن التشغيل السلس للمواني الحدودية.

واتفق الجانبان على مواصلة دعم بعضهما البعض بحزم في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية، وتجنب التدخل الخارجي وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وقالت باتسيتسيغ إن منغوليا تحترم شواغل الصين الجوهرية وستتعامل كالعادة مع الشؤون الدينية بشكل مستقل.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الشؤون متعددة الأطراف. وأعربت باتسيتسيغ عن تقديرها لإحساس الصين بالمسؤولية كدولة رئيسية في الحرب ضد كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية، وأشادت بالتزام الصين بتعزيز محادثات السلام وحل الخلافات وتقديم المساعدة الإنسانية.

وشدد وانغ على أن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العادية لجميع البلدان، ويجب على الدول الآسيوية تعزيز الاتصال والتنسيق لحماية السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل مشترك.

المصدر:يونيوز