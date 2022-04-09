النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

وزيرا خارجية الصين ومنغوليا يبحثان هاتفيا التعاون المشترك والأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الخميس، محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية المنغولية باتمونخ باتسيتسيغ، بناء على طلب الأخيرة.
رمز الخبر: ۶۵۷۵۴
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقال وانغ إنه منذ وقت ليس بعيدا، أجرى رئيس الوزراء المنغولي لوفسان نامسراي أويون-إردين زيارة خاصة إلى الصين لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، وفي اجتماعيهما مع أويون-إردين، توصل الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ معه إلى توافق مهم، ما ضخ زخما جديدا في تنمية العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه كلما ازداد الوضع الدولي اضطرابا، ازدادت ضرورة تعزيز الصين ومنغوليا، باعتبارهما جارتين قريبتين، الاتصالات والثقة المتبادلة، وتعميق التعاون.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية المنغولية إن الجانب المنغولي مستعد للعمل مع الصين لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة الدولتين والحفاظ على التبادلات الوثيقة على مختلف المستويات، وتعزيز الاتصال والتعاون في مختلف المجالات.

وأضافت إن الجانب المنغولي يتطلع إلى إفساح المجال كاملاً لـ"الممرات الخضراء" بين منغوليا والصين لزيادة تحسين قدرة تشغيل المواني والشحن، والتعامل بشكل فعال مع التأثير السلبي لتداعيات الأزمة الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.

إلى ذلك، قال وانغ إن الصين ومنغوليا كجارتين وصديقتين جيدتين، تقفان دائما إلى جانب بعضهما البعض خلال السراء والضراء، وتجتازان الصعوبات معا، وإن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع منغوليا بشأن التعافي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنغوليا.

وتابع، إنه تم حديثا إعادة فتح "الممرات الخضراء" بين الصين ومنغوليا، وتم إحراز تقدم إيجابي في النقل بالسكك الحديدية والشحن البري والتخليص الجمركي وتجارة الطاقة والمعادن.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع منغوليا لتسريع بناء الممر الاقتصادي بين الصين وروسيا ومنغوليا وتعزيز ارتباطية خطوط السكك الحديدية بين الصين ومنغوليا.

كما قال إن الصين ستواصل تزويد منغوليا بمواد ومعدات لمكافحة الجائحة، وستدعم جهود البلاد في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وستضمن التشغيل السلس للمواني الحدودية.

واتفق الجانبان على مواصلة دعم بعضهما البعض بحزم في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية، وتجنب التدخل الخارجي وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وقالت باتسيتسيغ إن منغوليا تحترم شواغل الصين الجوهرية وستتعامل كالعادة مع الشؤون الدينية بشكل مستقل.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الشؤون متعددة الأطراف. وأعربت باتسيتسيغ عن تقديرها لإحساس الصين بالمسؤولية كدولة رئيسية في الحرب ضد كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية، وأشادت بالتزام الصين بتعزيز محادثات السلام وحل الخلافات وتقديم المساعدة الإنسانية.

وشدد وانغ على أن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية العادية لجميع البلدان، ويجب على الدول الآسيوية تعزيز الاتصال والتنسيق لحماية السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل مشترك.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره العراقي القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ومفاوضات فيينا
وزارة الدفاع: لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش
موسكو تعلن تدمير مواقع عسكرية جنوبي أوكرانيا وتؤكد أن العمليات مستمرة لتحرير ماريوبل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية: نرفض ونستنكر الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل
البحرين وتركيا تدينان عملية تل أبيب وحماس تستنكر
بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك
جونسون يعلن تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقول إن الساعات المقبلة حاسمة
الخارجية الروسية: ضرب كييف محطة قطارات كراماتورسك عدوان همجي
مبعوث الامم المتحدة الى اليمن يحث الأطراف على التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدنة
عبد اللهيان لنظيره الكويتي: مستعدون للتعاون الإقليمي لصالح أمن المنطقة
جونسون يعلن بعد لقائه مع شولتس في لندن تعزيز المساعدات العسكريّة لأوكرانيا
عمران خان عشية التصويت على حجب الثقة: لن نقبل بحكومة مستوردة من الخارج
الخارجية الروسية تطرد 45 موظفا من البعثة البولندية ردا على تصرفات وارسو
الشهيد رعد حازم يدبّ الرعب في كيان الاحتلال المربك في مواجهة العمليات الفردية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا
بروفايل شخصية: رعد فتحي زيدان حازم
مقولات للقادة الصهاينة حول وضع الكيان المؤقت 2020-2022
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
دراسة: التصدعات البنيوية في الكيان المؤقت
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من المأزق الذي تعاني منه عملية السلام والتحول السياسي في مالي
تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
لافروف يبحث ونظيره المصري هاتفيا أزمة أوكرانيا والعلاقات الثنائية
فوضى ونشر لقوات النخبة لاول مرة في تل ابيب عقب عملية اسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين