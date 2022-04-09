مباحثات بين رئيس مجلس النواب المغربي والبرلمان الأوروبي حول تعزيز التعاون الثنائي

أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في ستراسبورغ، مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

ورحبت ميتسولا بـ "لقاء جيد جدا" مكن من مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين المؤسستين، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الراسخة مع المغرب، "شريك وصديق" الاتحاد الأوروبي. كما عبرت عن إرادتها، خلال فترة عملها كرئيسة للبرلمان الأوروبي، في العمل على تعزيز هذا التعاون "الوثيق للغاية" بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف العلمي أن الموضوع الثاني يتعلق بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي سيتولى المغرب رئاستها بعد ظهر اليوم، مسجلا ضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل. وأشار إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماع مع السيدة ميتسولا، التي أكدت رغبتها في العمل إلى جانب المغرب، بهدف إضفاء دينامية جديدة على الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز أدوارها.

المصدر:يونيوز