والد الشهيد رعد حازم لأهالي جنين: سترون النصر في أيامكم المقبلة

جابت مسيرة حاشدة مخيم جنين، صباح اليوم الجمعة قبل أن تتوجه إلى منزل والد الشهيد رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب التي أدت لمقتل وجرح عدد من المستوطنين.

وتوجه والد الشهيد حازم بكلمة لأهالي جنين قال فيها، "سترون النصر والتغيير في أيامكم المقبلة"، مضيفا، " اللهم حرر مسجدنا الأقصى من دنس الاحتلال".

وفي مخيم جنين، نعت القوى الوطنية والإسلامية منفذ العملية الشهيد رعد فتحي حازم من سكان المخيم، وقالت إنه نفذ العملية ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

واستشهد رعد فتحي حازم (29 عامًا) منفذ عملية تل أبيب، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بعد اشتباك مسلح مع قوات اليمام الصهيونية قرب مسجد في يافا المحتلة.

وذكر اعلام الاحتلال، أن اثنين من أفراد وحدة عمليات جهاز الشاباك تعرفا على منفذ عملية تل أبيب في يافا، ووجها له نداءات بتسليم نفسه، لكنه فتح عليهما النار، فقامت القوات الأخرى بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده.

وقتل مستوطنان اثنان على الأقل وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة، مساء امس الخميس، بعملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة "تل أبيب" المحتلة.

وتعدّ هذه العملية هي الرابعة من نوعها داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في غضون أسابيع قليلة.

المصدر:يونيوز