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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار، ومعارضة 24، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.
رمز الخبر: ۶۵۷۴۵
تأريخ النشر: 08 April 2022

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، أمس الخميس تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وروسيا وبيلاروس وسوريا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الخميس إلى أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان هو إجراء "غير قانوني".

وقال البيان إن روسيا تعتبر هذا الاجراء "غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف الى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

وامتنعت دول أفريقية عن التصويت من بينها جنوب أفريقيا والسنغال، معتبرة أن قرار تعليق عضوية موسكو "يحكم مسبقا على نتائج لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع آذار/مارس.

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت. من جهة أخرى، صوتت تشيلي لصالح القرار.

وبحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية ويزيد من "عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

المصدر:يونيوز

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