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لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه

باركت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين ،العملية البطولية الجديدة في مدينة "تل ابيب" التي أربكت العدو الإسرائيلي وأثبتت هشاشته وضعفه".
رمز الخبر: ۶۵۷۴۴
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقالت لجان المقاومة، في بيانٍ صحفي: "إنّ العملية البطولية في "تل أبيب" أثبتت قدرة شعبنا الفلسطيني وشبابه المقاوم على نقل المعركة إلى عمق كيان العدو واستطاعت أن تمرغ أنف العدو وأثبتت أن روح التحدي والمقاومة لدى شعبنا تفوق طاقة العدو الصهيوني واجهزته المرتبكة والمهزومة" .

وأضافت: "أنّ أبطال شعبنا يفاجئون من جديد العدو الصهيوني بقوة مقاومتهم وجرأة عملياتهم والإشتباك من نقطة صفر في عمق الكيان".

وتابعت: "إنّ العمليات البطولية الأخيرة وفي مقدمتها عملية "تل ابيب" اليوم أظهرت ضعف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمام إرادة شعبنا ومقاومته"، مُؤكّدةً على أنّ القدس والأقصى خط أحمر ولن نسمح ابداً بإستباحتها وهذه العمليات رسالة للعدو وقطعان مستوطنيه المتطرفين أنه إياكم واللعب بالنار" .

وأكمل: "إنّ شعبنا ومقاومته وشبابه الثائر سيواصلون الضغط المستمر والإشتباك المفتوح مع العدو الإسرائيلي حتى زواله بإذن الله".

وأردفت: "نفتخر ونعتز بأبطال شعبنا منفذي العمليات البطولية في عمق كيان العدو الصهيوني الذين يثبتون أن المقاومة شوكة في حلق الكيان الصهيوني" .

المصدر:يونيوز

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