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الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان

اعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عودة سفيرها إلى لبنان، وذلك استجابة لما قالت إنها نداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.
رمز الخبر: ۶۵۷۳۷
تأريخ النشر: 08 April 2022

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن عودة سفيرها يأتي "تأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي".

واكدت الخارجية أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.

كما أعلنت الخارجية الكويتية في بيان مماثل، عودة سفيرها إلى لبنان، وذلك "في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية و إستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الإلتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف  كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي"، بحسب بيان الخارجية.

واكدت "على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".

المصدر:يونيوز

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