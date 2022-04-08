قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب

قتل مستوطنان إسرائيليان على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، اثر عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب" المحتلة، بحسب ما أفاد إعلام العدو الاسرائيلي.

وقالت مصادر اسرائيلية إن العملية نفذت في 5 مناطق متفرقة في تل أبيب، وتحدثت عن استشهاد احد منفذي العملية، وتواصل الاشتباكات مع أحدهم في أحد المباني وانسحاب آخر بسلام.

وقال موقع "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتواجد حاليا في الكرياه ويتابع تطورات عملية تل أبيب. وأفادت القناة العبرية 12 مساء اليوم الخميس بوقوع عملية إطلاق نار.

وأكدت القناة العبرية سقوط عدد من المصابين في عملية إطلاق الرصاص في تل أبيب بينها حالات خطيرة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف يسمع صوتها في مناطق متفرقة من تل أبيب، وافادت بأن أحد المنفذين دخل مقهى واطلق النار على جميع الموجودين، ولا يمكن احصاء القتلى والجرحى هذه اللحظات.

المصدر:يونيوز