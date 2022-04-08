الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا بتعليق مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصوتت 93 دولة لصالح قرار تعليق حقوق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مقابل 24 دولة، بينما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

وأوضح مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن روسيا ستحتفظ بمقعدها في مجلس حقوق الإنسان لكنها ستفقد الحق في التصويت وإلقاء الكلمات.

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.

المصدر:يونيوز