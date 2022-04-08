إجراءات عدة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية

قرَّرتِ الأمانة ُالعامة ُلمجلسِ الوزراءِ فتحَ استيرادِ المُنتجاتِ الزراعيةِ لمدةِ 3 أشهرٍ للحدِّ من ارتفاع ِالأسعارِ خصوصاً ما يتعلقُ بالموادِّ الغذائيةِ، في ظلِّ التوجهِ لإعادةِ التوازنِ إلى الأسعارِ في السوقِ المحلية.

قرَّرتِ الأمانة ُالعامة ُلمجلسِ الوزراءِ فتحَ استيرادِ المُنتجاتِ الزراعيةِ لمدةِ 3 أشهرٍ للحدِّ من ارتفاع ِالأسعارِ خصوصاً ما يتعلقُ بالموادِّ الغذائيةِ، في ظلِّ التوجهِ لإعادةِ التوازنِ إلى الأسعارِ في السوقِ المحلية.

وتاتي هذه القرارات ضمنَ حُزمةِ الإجراءاتِ المُتَّخَذَةِ لتخفيفِ آثارِ ذلكَ الارتفاع ِعلى المواطنين، وقال المتحدث بإسم الأمانة العامة إن هناك توجها بدعم الاقتصاد المحلي وإعادة عمل المشروعات المتلكئة، بالتزامن مع قيام وزارة التجارة بتوزيع سلتين غذائية وسلة إضافية للمناطق الأكثر فقرا.

المصدر:يونيوز