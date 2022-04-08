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وزير الخارجية: العقوبات ضد روسيا لن توقف الحرب ومصير المفاوضات تحدده المعركة في الميدان

قال وزير خارجية أوكرانيا ديمترى كوليبا، إن "العقوبات ضد روسيا لن توقف الحرب".
رمز الخبر: ۶۵۷۲۰
تأريخ النشر: 07 April 2022

أضاف كوليبا في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن مصير المفاوضات تحدده المعركة في الميدان وتأثير العقوبات على روسيا".

وأوضح أن "اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف لنا بالتراجع عن مقترحات جولة إسطنبول تهدف للتغطية على مجزرة بوتشا".

وقال وزير خارجية أوكرانيا: "على الناتو التدخل لمساعدتنا الآن قبل فوات الأوان".

وفى وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، إن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيثس، توجه إلى أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المانحين قدموا 50 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني الحاسم في أوكرانيا. بينما تم تلقي 58 في المائة من مبلغ 1.1 مليار دولار المطلوب في النداء الإنساني العاجل الآن، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمساعدة الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب.

وفى ذات السياق، أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهينا للتو من أول توزيع غذائي لبرنامج الأغذية العالمي منذ بدء الحرب الأوكرانية، إلى مدينة تشيرنيهيف المحاصرة سابقا".

وستدعم هذه المساعدات 12 ألف شخص في المدينة، التي عادت الآن إلى أيدي الأوكرانيين، بعد أن واجهت نقصا في المياه والكهرباء.

المصدر:يونيوز

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