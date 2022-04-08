كوليبا يُطالب دول الناتو بدعم بلاده فورا بالسلاح قبل فوات الآوان

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، وجود تفاهم داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على دعم بلاده، داعيا دول الناتو الى الاسراع في مدّ اوكرانيا بالمنظومات الصاروخية، قبل فوات الأوان.

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على وجود تفاهم داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على دعم أوكرانيا، في حربها ضدّ روسيا، لأنها لا تقاتل من أجلها فقط، على حدّ تعبيره.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إنّ دول الناتو أصغت الى بلاده لجهة الدعم بالسلاح، وأنّ كييف تتطلع الى متابعة المشاورات مع"الحلفاء"، بهذا الشأن. واعتبر كوليبا أنّ توقيت حصول بلاده على الأسلحة الغربية، سيكون الحدث الأهم بالنسبة لكييف، داعيا الى الاسراع في سدّ هذه الحاجة الملحّة لبلاده.

وبشأن مفوضات اسطنبول، ذكر دميترو كوليبا، أنّ مواقف المفاوضين الاوكرانيين سيتم تحديدها من خلال مواقع الجيوش على الأرض والعقوبات على روسيا، معتبراً أنّ الروس يحتاجون الى غزو إقليم دونباس، لذلك فهم يحاولون اعادة تموضع قواتهم في الأراضي الأوكرانية.

وطالب دميترو كوليبا دول الناتو الى الاسراع في دعم بلاده بالمنظومات الصاروخية، ولفت الى أنّ "معركة دونباس هي ليست معركة محلية حسب التخطيط الروسي، ولا يتعين على دول الناتو التردد"، بل عليها مساعدة القوات الاوكرانية فوراً، قبل فوات الأوان.

المصدر:يونيوز