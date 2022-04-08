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الكاظمي يبحث مع سفير استراليا العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الأمني

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل،ى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الأمني، ولا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.
رمز الخبر: ۶۵۷۱۵
تأريخ النشر: 07 April 2022

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق السيدة باولا إليزابيث غانلي.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الأمني، ولا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد الكاظمي أن "التكاتف الاجتماعي والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين".

وشدد على "ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية".

من جانبه، "هنأ السفير الأسترالي لشؤون مكافحة الإرهاب، الحكومة العراقية على نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأرض العراقية أو عبر الجهد الاستخباري الخارجي، وأكد دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمني بين البلدين".

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمي، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة. وفق البيان.

المصدر:يونيوز

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