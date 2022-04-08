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الكرملين ينتقد ضخ الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا: تضر بمحادثات السلام

إنتقدت الكرملين، اليوم الخميس، قرار واشنطن مواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية، معتبرة أنه قد يضر بفرص نجاح محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۷۱۴
تأريخ النشر: 07 April 2022

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف عندما سُئل عن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، "ضخ أسلحة لأوكرانيا لن يسهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية"، حسب وسائل إعلام روسية وعالمية اليوم، منبها من "تأثير سلبي على الأرجح".

وفي السياق ذاته، قال الكرملين إنه يشعر بالدهشة إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا أمس الأربعاء مستهدفة البنوك والنخب في روسيا، والتي شملت ابنتي بوتين كاترينا وماريا اللتان يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهما يخفيان ثروة والدهما.

المصدر:يونيوز

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