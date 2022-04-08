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زيلينسكي​ يدعو البرلمان اليوناني الى تشكيل قوات يمكنها مساعدة بلاده في الحرب ضد ​روسيا​

دعا الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي​، البرلمان اليوناني الى تشكيل قوات يمكنها مساعدة بلاده في الحرب ضد ​روسيا​، معتبراً ، أنّه اذا حصلت أوكرانيا على مزيد من الأسلحة، زادت فرص إخراج القوات الروسية من أراضيها.
رمز الخبر: ۶۵۷۱۲
تأريخ النشر: 07 April 2022

وفي كلمة أمام ​البرلمان اليوناني​،بثّت عبر تقنية الفيديو، قال زئلينسكي "إنني أطلب من البرلمان اليوناني تشكيل قوات يمكنها مساعدتنا في الحرب ضد ​روسيا​". ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى تقديم روسيا للعدالة، قائلا إن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا، ولكن أيضا ضد أوروبا.

وطالب زيلينسكي، ببذل المزيد من الجهود حتى تتمكن روسيا من البدء في السعي لتحقيق السلام و"التخلي عن أحلامها في غزو أوكرانيا ". كما حثّ اليونان على استخدام نفوذها، والفرص المتاحة كعضو في الاتحاد الأوروبي، لتنظيم "إنقاذ مدينة ماريوبول".

وقال زيلينسكي، "بوسعنا أن نلقن روسيا وأي معتدين آخرين درساً بأن أولئك الذين يختارون الحرب يخسرون دائماً، وأنّ أولئك الذين يبتزون أوروبا بأزمة اقتصادية وأزمة طاقة يخسرون دائما".

وجدّد الرئيس الأوكراني دعوته إلى العالم، لحظر النفط الروسي وإقصاء البنوك الروسية تماما من النظام المالي العالمي. وقال "لنكن صادقين، فمنذ البداية كانت تصرفات روسيا موجهة ليس فقط ضد أوكرانيا، ولكن أيضا ضد أوروبا".

المصدر:يونيوز

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