منظمة الصحة العالمية تعلن عن خطة طوارئ تحسباً لـ "هجمات كيميائية" محتملة في أوكرانيا

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، أن "المنظمة وضعت خطط طوارئ، تحسباً لوقوع هجمات كيميائية في ​أوكرانيا"​.

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، أن المنظمة وضعت "خطط طوارئ"، تحسباً لوقوع هجمات كيميائية في ​أوكرانيا​.

وأضاف هانز كلوج في بيان صحافي، اليوم الخميس، "بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بالوضع الحالي، لا يوجد تأكيدات على أن الحرب لن تزداد سوءاً.

وتابع قائلا: "منظمة الصحة العالمية تدرس كل السيناريوهات وتضع خطط طوارئ تحسباً لمواقف مختلفة يمكن أن يتعرض لها الشعب الأوكراني".

وأشار المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن خطط المنظمة الأممية تشمل "الاستمرار في معالجة الإصابات الجماعية، وصولاً للاعتداءات الكيميائية".

المصدر:يونيوز