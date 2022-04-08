لوكاشينكو: الاستقرار السياسي الداخلي يعتمد على كفاءة الاقتصاد في ظل الحصار التجاري والمالي

اكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الأمن، ان الحرب الاقتصادية تتواصل ضد بلاده منذ ما يقارب العامين، موضحا ان يلاده ايضا تتاثر بالحرب الاوكرانية. وشدد على أن الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد يعتمد إلى حد كبير على كفاءة الاقتصاد في ظروف الحصار التجاري والمالي من قبل الغرب.

عقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا اليوم الخميس لمجلس الأمن في صيغة موسعة بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لبحث أداء الاقتصاد واستقرار التجارة الخارجية وأنشطة السياسة الخارجية.

وفي الاجتماع، حدد لوكاشينكو الهدف الرئيسي للحرب الاقتصادية التي اندلعت ضد بيلاروسيا. وقال: "الحرب الاقتصادية ضد بيلاروسيا مستمرة منذ ما يقرب من عامين. مع الأخذ في الاعتبار الأحداث في أوكرانيا، فقد ذهب الهجوم علينا على جميع الجبهات: في التجارة والتمويل واللوجستيات. الهدف الرئيسي هو منع قنوات التصدير لدينا، لجعلها تضعف من خلال قيود الاستيراد، بحيث يؤثر كل هذا في نهاية المطاف على رفاهية سكاننا ".

كما تطرق الرئيس البيلاروسي، بالاجتماع الى قضية الوضع في بيلاروس ومحيطها، وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وقال: "سأقول بصراحة: الآن هذه القضية هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة إلى الدولة وعلى قدم المساواة مع ضمان أمنها العسكري. نحن بحاجة إلى تقييم كيفية تطور الوضع في البلاد وفي العالم وما هي الاتجاهات المرئية ، وما هي الاستنتاجات التي تلي ذلك، وأين نركز جهودنا، وما هي الخطوات العملية يأخذ."

وشدد لوكاشينكو على أن الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد يعتمد إلى حد كبير على كفاءة الاقتصاد في ظروف الحصار التجاري والمالي من قبل الغرب وتحديد أولويات السياسة الخارجية بشكل صحيح.

المصدر:يونيوز