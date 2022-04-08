النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

لوكاشينكو: الاستقرار السياسي الداخلي يعتمد على كفاءة الاقتصاد في ظل الحصار التجاري والمالي

اكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الأمن، ان الحرب الاقتصادية تتواصل ضد بلاده منذ ما يقارب العامين، موضحا ان يلاده ايضا تتاثر بالحرب الاوكرانية. وشدد على أن الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد يعتمد إلى حد كبير على كفاءة الاقتصاد في ظروف الحصار التجاري والمالي من قبل الغرب.
رمز الخبر: ۶۵۷۱۰
تأريخ النشر: 07 April 2022

عقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا اليوم الخميس لمجلس الأمن في صيغة موسعة بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لبحث أداء الاقتصاد واستقرار التجارة الخارجية وأنشطة السياسة الخارجية.

وفي الاجتماع، حدد لوكاشينكو الهدف الرئيسي للحرب الاقتصادية التي اندلعت ضد بيلاروسيا. وقال: "الحرب الاقتصادية ضد بيلاروسيا مستمرة منذ ما يقرب من عامين. مع الأخذ في الاعتبار الأحداث في أوكرانيا، فقد ذهب الهجوم علينا على جميع الجبهات: في التجارة والتمويل واللوجستيات. الهدف الرئيسي هو منع قنوات التصدير لدينا، لجعلها تضعف من خلال قيود الاستيراد، بحيث يؤثر كل هذا في نهاية المطاف على رفاهية سكاننا ".

كما تطرق الرئيس البيلاروسي، بالاجتماع الى قضية الوضع في بيلاروس ومحيطها، وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وقال: "سأقول بصراحة: الآن هذه القضية هي واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة إلى الدولة وعلى قدم المساواة مع ضمان أمنها العسكري. نحن بحاجة إلى تقييم كيفية تطور الوضع في البلاد وفي العالم وما هي الاتجاهات المرئية ، وما هي الاستنتاجات التي تلي ذلك، وأين نركز جهودنا، وما هي الخطوات العملية يأخذ."

وشدد لوكاشينكو على أن الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد يعتمد إلى حد كبير على كفاءة الاقتصاد في ظروف الحصار التجاري والمالي من قبل الغرب وتحديد أولويات السياسة الخارجية بشكل صحيح.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان
الرئيسان عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات صندوق النقد
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
مندوب الصين: سنصوت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان
وزيرة الخزانة الامريكية: مستعدون لفرض عقوبات على الصين إذا هاجمت تايوان
أجواء شهر رمضان المبارك في محافظة صعدة
موسكو تقرر وقف عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
هل تقف "اسرائيل" خلف حادثة الطعن في مشهد الرضا بايران ولماذا؟
تفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع)
طالبان تدين الهجوم الارهابي في مرقد "الامام الرضا (ع)" بمشهد المقدسة
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر
وزير الدفاع يلتقي نظرائه من 5 دول: للتوصل الى حل دبلوماسي في اوكرانيا سريعًا
العقوبات الأمريكية تطال ابنتي الرئيس بوتين وزوجة وابنة لافروف
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه
وزارة الدفاع: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في مقاطعة خاركيف لاتهام روسيا لاحقا
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
تقرير: "الراية المزيفة": ذرائع لشن الحروب
بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي