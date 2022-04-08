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رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: هدفنا يرتكز على المراقبة بحرفية واستقلالية

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي، جورجي هولفيني، ان البعثة جاءت بناء على دعوة من السلطات اللبنانية.
رمز الخبر: ۶۵۷۰۷
تأريخ النشر: 07 April 2022

وأكد هولفيني في تصريح للصحفيين، عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، في السراي الحكومي "ان الهدف الرئيسي للبعثة يرتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية".

وشدد على اعتماد مبدأ الحياد، والالتزام بمراقبة العملية الانتخابية من دون أي نوع من التدخل فيها.

وأوضح هولفيني ان أعضاء بعثة المراقبين إلى لبنان وصلوا في 27 آذار الماضي على أن يبقوا حتى السادس من حزيران المقبل بعد إنجاز مهمة متابعة ومراقبة مسار العملية الانتخابية، علما أن هذه البعثة تتألف من نحو 200 مراقب وخبير".

وأضاف: "خبرتنا ترتكز الى عمليات مماثلة قمنا بها في أكثر من 15 دولة أوروبية".

وتابع هولفيني قائلا: "سنواصل جولاتنا ولقاءاتنا مع المسؤولين السياسيين والأحزاب وسائر القوى اللبنانية للتعرف اليها وتعريفها على مهمتنا المحددة بمراقبة الانتخابات المقبلة".

وخلال اللقاء أكّد ميقاتي أن "الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب طابعاً أساسياً وتعلّق عليها آمال كثيرة، كونها ستكون الترجمة العملية الأولى لتوجهات الناس الذين انتفضوا في الساحات ولا سيما جيل الشباب منهم".

وجدّد دعوته الجميع للتلاقي والابتعاد عن "الخطاب المتشنج، لا سيما في هذا الظرف الذي نمر به حتى نعطي لوطننا فرصة الانتعاش والتعافي".

في وقت سابق اكد هولفينيفي في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، ان البعثة ستجري تحليلا شاملا للعملية الانتخابية التي ستنظم في 15 أيار المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية. واضاف ان نحو 200 مراقب سيعملون بحرفية في مراقبة الانتخابات.

المصدر:يونيوز

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