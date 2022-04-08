لافروف بعد لقائه نظيره البحريني: نرحب بمشاورات الرياض.. تساهم بإستقرار المنطقة

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمبادرة السعودية لإجراء المشاورات اليمنية - اليمنية، مشيرا إلى المشاورات ستساعد في استقرار الوضع بالمنطقة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، "لقد تبادلت الآراء مع نظيري البحريني حول القضايا الحيوية في الشرق الأوسط".

وأضاف "جددت ونظيري البحريني التأكيد على ضرورة تحسين العلاقات بين سوريا والجامعة العربية، وأطلعته على مجرى العملية العسكرية الرامية لحماية سكان دونباس".

وتابع أن "الأوكرانيين يتراجعون عن التعهدات السابقة ويقومون باستفزازات كما حدث في "بوتشا".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني "لقد ناقشت مع نظيري الروسي مفاوضات الملف النووي الإيراني، وعبرت عن قلقي من طريقة سير تلك المحادثات."

ودعا وزير الخارجية البحريني "المجتمع الدولي إلى القيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الاستقرار في أوروبا يمثل استقرارا للعالم أجمع".

المصدر:يونيوز