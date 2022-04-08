الوفاء للمقاومة تدعو لأوسع مشاركة بالانتخابات النيابية لتأكيد هوية لبنان العربي المقاوم

شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، داعية الى أوسع مشاركة فاعلة في الانتخابات لتأكيد هوية لبنان العربي اللمقاوم.

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي تأخير، ودعت الكتلة، اللبنانيين الى أوسع مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات لتأكيد هوية لبنان العربي المقاوم، ومواجهة كل محاولات سلب حقوقه، ورهنه لمشاريع معادية.

وفي بيان تلاه عضر الكتلة النائب حسن عز الدين، اثر إجتماعها الاسبوعي، شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة، على وجوب أن تؤمن وزارة الداخلية كل المستلزمات المطلوبة لانجاز العملية الانتخابية، واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية وحمايتها.

وبشأن قانون الكابيتال كونترول، اعتبرت الكتلة أنّ "اقرار قانون الكابيتال كونترول لا يزال حاجة وضرورة رغم التأخر غير المفهوم في انجازه". وأكّدت الكتلة أنّ "هذا القانون يجب أن يتوجه الى حفظ أموال المودعين، واسترداد ودائعهم، وأنّه على المصارف أن تتجنب التشاطر، وأن تتعهد تقديم كل التسهيلات للمودعين، والعمل للتوصل الى قانون يحظى برضى الجميع وفي مقدمتهم المودعين".

ورأت الكتلة أنّ الحد الأدنى لتعافي البلاد، يتوقف على التزام اللبنانيين جميعاً بتطبيق الدستور، وتفاهمهم حول المصالح الوطنية الكبرى، والتزامهم بحفظ هذه المصالح، وتوظيف صداقتهم الدولية لخدمتها. وأعربت الكتلة عن استعدادها للتفاهم مع جميع المكونات اللبنانية حول تلك المصالح، بهدف انقاذ البلد والتخفيف من معاناة اللبنانيين، نتيجة الأزمات التي تراكمت طوال السنوات الماضية.

المصدر:يونيوز