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الكاظمي: العراق سيعبر الأزمات.. وعمل مؤسساتنا الأمنية والعسكرية متكامل في بناء العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن العراق سيعبر الأزمات، فيما شدد على أن مهمة الحكومة والأجهزة الأمنية الأولى هي حفظ أمن العراق والعراقيين. واضاف ان "عمل مؤسساتنا الأمنية والعسكرية هو عمل متكامل في بناء العراق".
رمز الخبر: ۶۵۷۰۱
تأريخ النشر: 07 April 2022

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق سيعبر الأزمات، فيما شدد على أن مهمة الحكومة والأجهزة الأمنية الأولى هي حفظ أمن العراق والعراقيين.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أهم التوجيهات وما تحدث به الكاظمي خلال افتتاحه امس الأربعاء أعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة 2022، في بيان بالقول "نهنئ كل كوادر وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات الوطني، والأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لكم ولكل عوائلكم الخير وإلى شعبنا العزيز دوام العزة".

واضاف: "اليوم نحن معاً لتقييم ما تم إنجازه خلال هذا الفصل من عمل العمليات المشتركة وفي كل القطاعات، وأقول، إنكم إزاء مسؤولية كبيرة في حماية بلدنا وشعبنا من أجل عدم تكرار إخفاقات الماضي، وبوجودكم لن يحصل تجاوز على كرامة العراقيين".

وأردف أن "للشهداء وعوائلهم منزلة خاصة في ثقافتنا وتوجيهاتنا؛ لأنهم هم السبب في وجودنا اليوم في ظل الأمن وحفظ كرامة العراقيين"، مبينا أنه "يجب أن تصل الرسالة إلى الجميع بأن العراقيين موحدون، وأن عمل مؤسساتنا الأمنية والعسكرية بكل صنوفها هو عمل متكامل يمارس دوره في بناء العراق".

وأشار إلى أنه "ما زالت هناك حاجة للعمل الاستخباري، ويجب أن نتحرك ضمن العمل الاستباقي لحماية العراقيين، لأن مهمتنا الأولى هي حفظ أمن العراق والعراقيين، وعلينا أن نتبنى رؤية مستقبلية لخوض التحدي الأمني واستباق الإرهاب"، مؤكدا أن "بناء المؤسسات يجب أن يشهد عملاً بلا توقف، وما زال أمامنا الكثير من الدعم المطلوب للمؤسسات الأمنية في التجهيز والتدريب وتوفير الدعم المادي".

وأكمل "يجب عليكم الابتعاد عن العناوين الطائفية والمذهبية والمناطقية، من حقنا أن يكون لدينا انتماء ديني وثقافي، ولكن يبقى العراق هو العنوان الأكبر الذي يجب أن نحافظ عليه ونحميه"، موضحا أنه "على جهازي المخابرات والأمن الوطني تحمل مسؤولية تفعيل الجهد الاستخباراتي وإسناد باقي الأجهزة الأمنية في القيام باعمال استباقية ضد العدو".

وتابع أن "العراق يمر بأزمات وسيعبرها ويصبح أقوى، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وتكون بمستوى التحدي، يجب أن ننتقل في المستقبل القريب من عسكرة المجتمع إلى المجتمع المدني الذي يقوم بخدمة أبنائه في التعليم والصحة وفي الحياة الكريمة".

وأكد البيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر مجموعة من التوجيهات تتعلق بالجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، والتدريب لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية، فضلاً عن العمل على إعادة ما تبقى من العوائل النازحة في عموم العراق إلى مناطق سكناها، والحد من الجرائم الجنائية، وتعزيز الحدود، والتأكيد على الجهد الهندسي".

المصدر:يونيوز

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