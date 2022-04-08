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الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

رمز الخبر: ۶۵۷۰۰
تأريخ النشر: 07 April 2022

شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء امس الأربعاء، جمعاً من المسنين من نزلاء داري (الرشاد والصليخ) لرعاية المسنين، خلال مأدبة إفطار أقامها لهم في أحد مطاعم العاصمة بغداد.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "الكاظمي تشرّف باستضافة هذه الشريحة من المجتمع العراقي، مؤكداً الاعتزاز بها، وأهمية أن تنال ما تستحق من الرعاية والتقدير، وأنها محل احترام وتقييم من مختلف شرائح المجتمع العراقي الأخرى".

وأكد رئيس الوزراء خلال مأدبة الإفطار أن "رعاية المسنين وإيلاءهم الاهتمام اللازم هو واجب في أعناق الجميع، فضلاً عن كونه دَينا يردّه المجتمع العراقي الأصيل بتقاليده وإكباره للمكانة التي يمثلها المسن العراقي في الهرم الاجتماعي".

واستمع الكاظمي بحسب البيان إلى "احتياجات المسنين ومتطلباتهم، ووجه بتلبيتها سريعاً وتوفير اللازم لإتمام احتياجاتهم الصحية والاجتماعية."

المصدر:يونيوز

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

الكاظمي يشارك جمعاً من المسنين مائدة الإفطار: رعاية المسنين هو واجب في أعناق الجميع

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