النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

أردوغان: بلدنا أصبح دولة مصدرة للمروحيات .. وهدفنا جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم

في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت دولة مصدرة للمروحيات. وشدّد على أن حكومته "لن تتراجع أبدًا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم".
رمز الخبر: ۶۵۶۹۸
تأريخ النشر: 07 April 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت دولة مصدرة للطائرات المروحية.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".

وجدّد التأكيد، في سياق آخر، أن حكومته "لن تتراجع أبدًا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم". وقال: "سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وتابع اردوغان: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأشار إلى أن شهر رمضان في العامين الأخيرين أقبل في ظل جائحة كورونا، في حين شهد رمضان الحالي عددًا من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن تركيا شهدت أواخر العام الماضي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، وأن حكومته نجحت في تخفيض أسعار العملات الأجنبية وتثبيتها بشكل كبير بفضل التدابير التي اتخذتها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار بشكل عام بدأ في مختلف أنحاء العالم مع جائحة كورونا، وأن تأثير ذلك على تركيا كان كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الصرف أيضا في ذات الوقت.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة التقلبات في الأسواق العالمية.

وأردف أن تركيا تمتلك اقتصادًا مندمجًا مع الاقتصاد العالمي خاصة مع التطورات الإقليمية في المنطقة، مشيرا إلى أن كل تطور على الصعيد الدولي يؤثر على بلاده عن كثب، "بالإضافة إلى وجود الانتهازيين المتعطشين للمال".

وبيّن أن هذه العوامل مجتمعة تجعل المواطن التركي يواجه أسعار مرتفعة غير مألوفة، موضحا أن الكثير من الدول الأوروبية والمتطورة تواجه أيضا نسب تضخم عالية وزيادات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى اتخاذ حكومة بلاده إجراءات لجعل تركيا من المراكز الرائدة في نظام الإنتاج العالمي الذي أعيدت هيكلته إثر جائحة كورونا.

​​​​​​​ولفت إلى زيادة الإنتاج الصناعي في تركيا ساهمت في تسجيل الصادرات أرقاما قياسية شهرية.

وشدّد على أن حكومته "لن تتراجع أبدا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وتابع قائلًا: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأضاف الرئيس التركي أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور مطلع العام ساهمت في تخفيف أعباء زيادة الأسعار إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على الصعيد العالمي مرة أخرى.

وقال: "بإذن الله سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وأعرب عن ثقته في أن تركيا أقرب من أي وقت مضى لتصبح دولة رائدة في المنطقة والعالم اليوم، متعهدا بمواصلة العمل بجد كبير لعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية.

وفي سياق منفصل، أفاد بأن وفدًا تركيًا توجه إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات "أتاك"، مؤكدًا أن بلاده باتت من الدول المصدرة للطائرات المروحية.

وشدد على نجاح القوى الأمنية والجيش التركي في كافة العمليات ضد الإرهاب داخل وخارج حدود البلاد.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية لعبت دورا كبيرا في هذه العمليات وباتت محط أنظار العالم أجمع.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان
الرئيسان عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات صندوق النقد
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
مندوب الصين: سنصوت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان
وزيرة الخزانة الامريكية: مستعدون لفرض عقوبات على الصين إذا هاجمت تايوان
أجواء شهر رمضان المبارك في محافظة صعدة
موسكو تقرر وقف عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
هل تقف "اسرائيل" خلف حادثة الطعن في مشهد الرضا بايران ولماذا؟
تفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع)
طالبان تدين الهجوم الارهابي في مرقد "الامام الرضا (ع)" بمشهد المقدسة
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر
وزير الدفاع يلتقي نظرائه من 5 دول: للتوصل الى حل دبلوماسي في اوكرانيا سريعًا
العقوبات الأمريكية تطال ابنتي الرئيس بوتين وزوجة وابنة لافروف
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه
وزارة الدفاع: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في مقاطعة خاركيف لاتهام روسيا لاحقا
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
تقرير: "الراية المزيفة": ذرائع لشن الحروب
بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي