أردوغان: بلدنا أصبح دولة مصدرة للمروحيات .. وهدفنا جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم

في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت دولة مصدرة للمروحيات. وشدّد على أن حكومته "لن تتراجع أبدًا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت دولة مصدرة للطائرات المروحية.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أمس الأربعاء: "توجه وفد تركي إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات أتاك، حيث أصبحنا الآن دولة مصدرة للمروحيات".

وجدّد التأكيد، في سياق آخر، أن حكومته "لن تتراجع أبدًا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم". وقال: "سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وتابع اردوغان: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأشار إلى أن شهر رمضان في العامين الأخيرين أقبل في ظل جائحة كورونا، في حين شهد رمضان الحالي عددًا من الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن تركيا شهدت أواخر العام الماضي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، وأن حكومته نجحت في تخفيض أسعار العملات الأجنبية وتثبيتها بشكل كبير بفضل التدابير التي اتخذتها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار بشكل عام بدأ في مختلف أنحاء العالم مع جائحة كورونا، وأن تأثير ذلك على تركيا كان كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الصرف أيضا في ذات الوقت.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة التقلبات في الأسواق العالمية.

وأردف أن تركيا تمتلك اقتصادًا مندمجًا مع الاقتصاد العالمي خاصة مع التطورات الإقليمية في المنطقة، مشيرا إلى أن كل تطور على الصعيد الدولي يؤثر على بلاده عن كثب، "بالإضافة إلى وجود الانتهازيين المتعطشين للمال".

وبيّن أن هذه العوامل مجتمعة تجعل المواطن التركي يواجه أسعار مرتفعة غير مألوفة، موضحا أن الكثير من الدول الأوروبية والمتطورة تواجه أيضا نسب تضخم عالية وزيادات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى اتخاذ حكومة بلاده إجراءات لجعل تركيا من المراكز الرائدة في نظام الإنتاج العالمي الذي أعيدت هيكلته إثر جائحة كورونا.

​​​​​​​ولفت إلى زيادة الإنتاج الصناعي في تركيا ساهمت في تسجيل الصادرات أرقاما قياسية شهرية.

وشدّد على أن حكومته "لن تتراجع أبدا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وتابع قائلًا: "ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة وهدفنا يتمثل بزيادة القوة الشرائية لشعبنا أكثر مما سبق بعدما انخفضت بسبب زيادة الأسعار والتضخم".

وأضاف الرئيس التركي أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور مطلع العام ساهمت في تخفيف أعباء زيادة الأسعار إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على الصعيد العالمي مرة أخرى.

وقال: "بإذن الله سنحمي مواطنينا من التضخم وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة".

وأعرب عن ثقته في أن تركيا أقرب من أي وقت مضى لتصبح دولة رائدة في المنطقة والعالم اليوم، متعهدا بمواصلة العمل بجد كبير لعدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية.

وفي سياق منفصل، أفاد بأن وفدًا تركيًا توجه إلى الفلبين أمس لتسليم مروحيات "أتاك"، مؤكدًا أن بلاده باتت من الدول المصدرة للطائرات المروحية.

وشدد على نجاح القوى الأمنية والجيش التركي في كافة العمليات ضد الإرهاب داخل وخارج حدود البلاد.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية لعبت دورا كبيرا في هذه العمليات وباتت محط أنظار العالم أجمع.

المصدر:يونيوز