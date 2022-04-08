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ستولتنبرغ: سنبحث إعطاء العديد من أنواع الدعم المختلفة لأوكرانيا وأهمها الأسلحة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن "أوكرانيا لديها حقّ الدفاع عن نفسها"، وقال: "سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها".
رمز الخبر: ۶۵۶۹۵
تأريخ النشر: 07 April 2022

عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن اعجابه وتقديره لشجاعة أوكرانيا حكومة وشعبًا والقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة "العدوان الروسي".

وقال ستولتنبرغ في تصريحات مشتركة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع دول الحلف، اليوم الخميس، قال: "قدم حلفاء الناتو الدعم بالنسبة لأوكرانيا لسنوات عديدة عبر تدريب آلاف القوات الاوكرانية، واليوم يقدم الحلفاء دعم المعدات لدعم اوكرانيا في حقها في الدفاع عن النفس".

وأضاف ستولتبرغ: "في اجتماعنا في وقت لاحق مع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، أنا متأكد من أننا سنتناول الحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة المضادة للدبابات الأخف وزنا، ولكن أيضًا الأسلحة الأثقل والعديد من أنواع الدعم المختلفة لأوكرانيا".

وتابع: يتحمل حلف شمال الأطلسي أيضا مسؤولية حماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، لذلك قمنا منذ غزو أوكرانيا بالتأكد من أنه لا يوجد مجال لسوء الفهم في موسكو حول استعدادنا لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "أوكرانيا لديها حقّ الدفاع عن نفسها، سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها".

المصدر:يونيوز

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