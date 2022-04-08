محمد بن سلمان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد دعم بلاده له

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدًا دعم بلاده للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في "بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن".

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدًا دعم بلاده للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في "بداية صفحة جديدة في ⁧اليمن".

وخلال اللقاء أعرب ولي العهد السعودي عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة في اليمن مختلفة، ونوه "بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع"، مؤكدًا حرص المملكة على أن "ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق".

وكان الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي قد أعلن فجر اليوم الخميس، إنشاء مجلس قيادة رئاسي ونقل صلاحياته له.

المصدر:يونيوز