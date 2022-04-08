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مؤسسة مهجة القدس تعلن انطلاق فعالياتها ليوم الأسير الفلسطيني لعام 2022

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أمس الأربعاء، انطلاق باكورة فعالياتها لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان/ أبريل من كل عام.
رمز الخبر: ۶۵۶۹۰
تأريخ النشر: 07 April 2022

جاء ذلك خلال فعالية تشكيل بشري لشعار "الحرية لأسرانا" بمشاركة وحدة التعبئة لسرايا القدس في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، أعلنت فيها مهجة القدس عن بداية فعالياتها ليوم الأسير الفلسطيني لعام 2022، دعمًا وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس جميل عليان: "نعتبر قضية الأسرى وتحريرهم هي القضية الأهم في أجندة مشروعنا الوطني، لذلك سنبذل أقصى الجهد للوصول إلى تحريرهم وكل ما يلزم لتحريرهم نعتبره فرض عين علينا جميعًا".

وأكد عليان على مواصلة دعم الأسرى بكل الوسائل والإمكانيات، ولن يتم السماح للعدو بممارسة حقده وإجرامه ضدهم والمقاومة تراقب عن كثب كل ما يحدث على صعيد الحركة الأسيرة وستبقى جاهزة للدفاع عنهم.

وأضاف: "لقد فشل العدو على مدار عقود الصراع في كسر إرادة الأسير بل إن الأسرى هم الذين كسروا إرادة وهيبة العدو الصهيوني، والبطولات التي أثلجت صدور كل أحرار العالم التي قام بها الأسرى بعد تحررهم تؤكد فشل كل إجراءات العدو بحق الأسرى".

وطالب عليان المؤسسات الدولية أن تعيد حساباتها من جديد وترمم صورتها وسمعتها من خلال التعامل مع الأسير الفلسطيني كما تتعامل مع أي إنسان في أي مكان في العالم.

كما دعا كل المؤسسات والشعوب العربية لإعلاء الصوت وجعل قضية الأسرى أنشودة الأمة العربية والإسلامية.

وفي الختام شكر عليان كل المؤسسات وخاصة الإعلامية والتي جعلت من هذا العام عامًا للأسرى من خلال المتابعة والإسناد والتي توجت بمسلسل "شارة نصر".

يذكر أن مؤسسة مهجة القدس تحيي في 17 أبريل/نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، عبر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والشتات نصرةً للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر:يونيوز

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