النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

تظاهر بأنه لاجئ .. الأمن الروسي في القرم يعتقل مشتبهًا بانتمائه لتنظيم مسلح غير قانوني

أعلن الأمن الروسي في شبه جزيرة القرم اليوم الخميس، احتجاز مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في أنشطة التنظيم المسلح غير القانوني "كتيبة نعمان شليبيدجيخان لتتار القرم".
رمز الخبر: ۶۵۶۸۶
تأريخ النشر: 07 April 2022

وقال الأمن الروسي في بيان له: "اعتقل ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم مواطنا أوكرانيا من مواليد عام 1971، يشتبه في ضلوعه في أنشطة الجماعة المسلحة غير الشرعية "كتيبة نعمان شليبيدجيخان المتطوعة لتتار القرم"، والتي تعمل في أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح روسيا".

وتابع البيان: "ثبت أن المحتجز، بصفته عضوًا في تنظيم مسلح غير شرعي، قام بتزويد الكتيبة بالموارد المادية والزي العسكري والطعام".

وبحسب البيان، بالإضافة إلى ذلك، شارك المشتبه مرارًا في أعمال مناهضة لروسيا على أراضي منطقة غينيتشيسك (جنوب أوكرانيا)، بما في ذلك خلال فترة إجراء العملية العسكرية الخاصة الروسية على أراضي أوكرانيا.

وذكر البيان أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضي أثناء عبوره الحدود الروسية تحت ستار لاجئ.

ويواجه الرجل تهمة بموجب مادة في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان
الرئيسان عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات صندوق النقد
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
مندوب الصين: سنصوت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان
وزيرة الخزانة الامريكية: مستعدون لفرض عقوبات على الصين إذا هاجمت تايوان
أجواء شهر رمضان المبارك في محافظة صعدة
موسكو تقرر وقف عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
هل تقف "اسرائيل" خلف حادثة الطعن في مشهد الرضا بايران ولماذا؟
تفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع)
طالبان تدين الهجوم الارهابي في مرقد "الامام الرضا (ع)" بمشهد المقدسة
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر
وزير الدفاع يلتقي نظرائه من 5 دول: للتوصل الى حل دبلوماسي في اوكرانيا سريعًا
العقوبات الأمريكية تطال ابنتي الرئيس بوتين وزوجة وابنة لافروف
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه
وزارة الدفاع: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في مقاطعة خاركيف لاتهام روسيا لاحقا
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
تقرير: "الراية المزيفة": ذرائع لشن الحروب
بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي