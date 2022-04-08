وزير الدفاع يلتقي نظرائه من 5 دول: للتوصل الى حل دبلوماسي في اوكرانيا سريعًا

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظرائه من بلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، اليوم الخميس عبر الفيديو. وأعلن أنه تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي، وضرورة اجلاء المدنيين بشكل آمن وسريع.

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظرائه من بلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأفاد أكار، في تصريح عقب اللقاء الذي جرى بدعوة من تركيا، بأنه بحث مع نظرائه التطورات في أوكرانيا.

وأضاف أنه تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا للمساعدة على التوصل لحل دبلوماسي، وضرورة اجلاء المدنيين بشكل آمن وسريع.

وقال إنه جرى التأكيد مجددًا على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار في البحر الأسود بما في ذلك مكافحة الألغام.

وأشار إلى أنه تم بحث التدابير من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات بسبب تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا، ومنع تفاقم الأزمة في المنطقة بشكل أكبر.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز