الأمم المتحدة ترحب بوصول مساعدات غذائية إلى تيغراي وأفار عقب إعلان هدنة إنسانية

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنبأ وصول شاحنات تقل مساعدات غذائية ووقود إلى تيغراي وأفار عقب إعلان الهدنة الإنسانية.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى الحفاظ على الزخم ومتابعة التزاماتها لتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين.

وكرر غوتيريش دعوته لاستعادة الخدمات العامة في تيغراي، بما في ذلك الخدمات المصرفية والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن الوصول التجاري.

وجدد البيان التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الإثيوبيين.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في 24 آذار/مارس 2022، الهدنة من جانبها كمقدمة لإجراء مفاوضات لإنهاء الصراع الذي استمر أكثر من 17 شهراً في إقليم تيغراي شمال البلاد.

واندلع الصراع بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة على قواعد عسكرية في الإقليم الحدودي مع السودان، وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء مزيدًا من القوات إلى المنطقة.

وتسبب الصراع في معاناة نحو 400 ألف شخص في إقليم تيغراي من المجاعة، كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.

المصدر:يونيوز