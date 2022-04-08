الدفاع الروسية: سلاح الجو يدمر 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية. اضافة الى تدمير أكثر من 400 مُسيرة ونحو 1900 مدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الطيران الروسي دمر 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية: "ضربت القوات الجوية الروسية 29 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها موقعان للقيادة، ورادار لإضاءة الأهداف وتوجيه نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة كوراخوفو، وسبع بطاريات مدفعية، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 10 معاقل ومناطق ارتكاز المعدات العسكرية الأوكرانية".

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمس طائرات بدون طيار في الجو في مناطق نوفوسيلوفكا فتورايا، تشيرفونوي، نوفوغرادوفكا، إيلوفايسك، خارتسيسك".

وكشف متحدث وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة دمرت أكثر من 400 طائرة بدون طيار وما يصل إلى 1900 دبابة ومدرعات أخرى أوكرانية، منذ بداية العملية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وتابع قائلاً: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و413 طائرة بدون طيار و227 منظومة صاروخية مضادة للطائرات و1987 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و218 راجمات صواريخ و866 مدفعية ميدانية وهاون. بالإضافة إلى 1894 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ43 على التوالي، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز