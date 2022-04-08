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بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن زيارة مرتقبة له مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الى اوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۶۷۷
تأريخ النشر: 07 April 2022

وقال بوريل في تصريحات للصحفيين لدى وصوله الى مقر الاتحاد اليوم الخميس: في الأيام المقبلة سوف نسافر إلى كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية وسنزور الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: اليوم سنواصل تعاوننا والتنسيق من أجل الاستمرار في بحث العدوان الروسي على أوكرانيا، ويعرف الجميع عن ما حصل في بوتشا ومحيط كييف.

واعتبر أن "الشيء المهم هو مواصلة الضغط على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا"، مشيرًا الى ان زيلينسكي "يتمتع بالكثير من الدعم، لكن ما يحتاجه حقًا هو المزيد من الأسلحة".

وأردف: اليوم آمل أن تتم الموافقة على حزمة العقوبات الخامسة من قبل السفراء. ومن خلال الإجراءات الروتينية التي يتخذها مجلس الشؤون الخارجية، آمل عندما أذهب إلى كييف أن أعلن عن ذلك وغيره من التدابير.

وتابع قائلاً: "اليوم في الأمم المتحدة سيجري تصويت مهم جدًا حيث سيقرر المجتمع الدولي، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وسيكون تصويتًا صعبًا لأنه يتطلب ثلثي الأصوات".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على محاولة أميركية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، بسبب تقارير عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على يد القوات الروسية في أوكرانيا".

ويمكن لأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم -لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت- تعليق عضوية دولة في المجلس المؤلف من 47 عضواً.

من جانبها، حذّرت روسيا الدول من أنّ التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر "بادرة غير ودية"، لها عواقب على العلاقات الثنائية.

المصدر:يونيوز

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بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي