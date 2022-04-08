زيلينسكي: التأخر في حظر النفط الروسي يودي بحياة المزيد من الأوكرانيين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الساسة الغربيين إلى الاتفاق سريعًا على حظر النفط الروسي مؤكداً أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الساسة الغربيين إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي مؤكداً أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة المزيد من الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور فجر اليوم الخميس، إنه سيواصل المطالبة بحظر البنوك الروسية تماماً من التعامل مع النظام المالي الدولي.

وأضاف زيلينسكي أن "موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لدرجة أنها لا تحتاج إلى أخذ محادثات السلام على محمل الجد، داعياً "العالم الديمقراطي إلى تجنب الخام الروسي".

وأوضح قائلاً أن "بعض السياسيين ما زالوا غير قادرين على تقرير كيفية الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا حتى لا تتعرض اقتصاداتهم للخطر"، متوقعاً مع ذلك فرض حظر نفطي.

وأردف: "السؤال الوحيد هو كم عدد الرجال الأوكرانيين، وكم عدد النساء الأوكرانيات، سيكون لدى الجيش الروسي الوقت لقتلهم من أجل أن يجد بعض السياسيين - ونحن نعرف من أنتم - بعض العزم".

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا، والتي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير الماضي، وقال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز