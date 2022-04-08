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وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع نظيره الصهيوني يائير لبيد، بناءً على طلب الأخير.
رمز الخبر: ۶۵۶۷۴
تأريخ النشر: 07 April 2022

وقال لبيد إن "إسرائيل تعتبر الصين صديقًا وتلتزم دائمًا بمبدأ صين واحدة منذ تأسيس علاقات دبلوماسية ثنائية"، مؤكدًا أن موقف كيان الاحتلال لم يتغير قط وأصبح أساسًا قويًا لعلاقاتها مع الصين.

وأشار إلى أن" إسرائيل تتطلع إلى الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع الصين".

من جهته، قال وانغ يي إن "الصين تقدر التزام إسرائيل بسياسة صين واحدة، وفهمها مواقف الصين المشروعة فيما يتعلق بحماية مصالحها الجوهرية"، مضيفًا أن "بلاده تعتقد أن إسرائيل ستواصل دعم الجهود التي تبذلها الصين لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وأوضح وانغ يي أن "الصين سعيدة برؤية إسرائيل تؤسس وتطور علاقات ودية طبيعية مع دول المنطقة، وهو نهج ينبغي أن يكون جزءًا من المصالحة الشاملة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن الجمود المطول لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية ليس في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن فلسطين لديها حق مشروع في إقامة دولة مستقلة.

وأضاف الوزير الصيني أن بكين تدعم جميع الجهود المؤدية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومستعدة لتسهيل مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

كما بحث الجانبان الأزمة الأوكرانية. وأطلع وانغ يي لبيد على موقف الصين المبدئي، قائلًا إن "جميع الأطراف تأمل الآن تحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام. لكن من أجل وقف إطلاق النار، لا يجب أن يكون هناك المزيد من التحركات التي تضيف وقودًا إلى النار؛ ومن أجل تحقيق السلام، يجب ألا تكون هناك ضغوط قصوى. ويجب أن يكون الحوار والتفاوض هما الاتجاه الصحيح الذي تدعمه جميع الأطراف".

المصدر:يونيوز

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