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سورية تدين الاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين وتؤكد وقوفها إلى جانبهم

"ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".
رمز الخبر: ۶۵۶۷۳
تأريخ النشر: 07 April 2022

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والإستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانٍ لها : "إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الإعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الأقصى، وتقييد حركة المصلين في شهر رمضان المبارك".

ورأت أنَّ "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".

وأضافت: "إن سورية تدعو المجتمع الدولي للإضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فورًا".

وأكَّدت الخارجية السورية أنَّ بلادها "تشدد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".

المصدر: العهد

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