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القوات الشيشانية تحبط عملية خاصة للقوات الامريكية والغربية في ماريوبل

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أنّ القوات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تمكنت من إحباط عملية خاصة للقوات الأميركية والغربية في ماريوبل.
رمز الخبر: ۶۵۶۷۱
تأريخ النشر: 07 April 2022

وقال قديروف في تغريدةٍ له على حسابه في "تويتر": "أحبطنا عملية خاصة للقوات الأميركية والغربية في ماريوبل كانوا يحاولون تهريب قادة عسكريين من دول الناتو قاتلوا إلى جانب كتائب آزوف النازية".

وأضاف أنّ "هناك تفاصيل مهمة للغاية ونجاح كبير للقوات الروسية والشيشانية في هذه العملية، وستقدم وزارة الدفاع الروسية المعلومات الكاملة في الوقت المناسب".

وأعلن الرئيس الشيشاني منذ أيام أنَّ "مقاتلي الفوج الشيشاني بدؤوا باقتحام مصنع آزوف ستال، حيث تحصّنت داخله عناصر كتيبة آزوف، وغيرها من الوحدات النازية الأوكرانية".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خوض معارك جديدة ضد القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن «(النظام) في كييف يتجاهل باستمرار دعوات وقف القتال. وشدد انه يجب على القوات التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدينة عبر الممرات الإنسانية المتفق عليها.

وتعد ماريوبول حلقة مهمة في العملية الروسية في أوكرانيا رغم صغر مساحتها، لأنها تشكل جسرا بريا للقوات الروسية التي تتقدم شمالا من شبه جزيرة القرم.

ودعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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