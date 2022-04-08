البنتاغون: لا مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا

اعلنت الولايات المتحدة انه لا مؤشرات لديها على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا.

قالت الولايات المتحدة إنها لم تر إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ شباط/فبراير الماضي.

وقال متحدث البنتاغون، جون كيربي، "لا نرى مؤشرات بعد على أن روسيا تنقل أو تعتزم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، لم نر في أوكرانيا أي شيء يوحي بخطر داهم في ذلك الصدد".

واضاف في إفادة صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن "الرئيس [الأميركي جو] بايدن كان واضحا بشأن أن المجتمع الدولي في حاجة للرد حال أقدموا [روسيا]على شيء مثل ذلك".

وعن تصريحات رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي حول استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات، علق كيربي قائلا "لا أحد يعرف بالضبط إلى متى تستمر الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته عن طريق الدبلوماسية".

وتابع الناطق باسم البنتاغون أنه "ما إن تنتهي الحرب، سيعمل المجتمع الدولي على إعادة إعمار أوكرانيا، وهذا سيستغرق وقتا".

ومؤخرا، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

هذا وأعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، إيرينا ياروفايا، أن البحوث التي أجراها الجانب الأوكراني، ستُقيَّم على أنها تشكل تهديداً لروسيا وأوكرانيا نفسها، وكذلك المجتمع العالمي.

واعتمد مجلسي الدوما والاتحاد في روسيا، في وقت سابق، قراراً بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية بأوكرانيا.

المصدر:يونيوز