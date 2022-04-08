النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 6 ملايين رجل وامرأة وطفل في أوكرانيا يكافحون كل يوم من أجل الحصول على المياه.
رمز الخبر: ۶۵۶۶۶
تأريخ النشر: 07 April 2022

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك أمس الأربعاء، أضاف دوجاريك أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية حرمت أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من المياه النظيفة، معظمهم في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، ولكن أيضًا في أجزاء من خاركيف وسومي وتشيرنيهيف وميكولايف.

وتابع دوجاريك إن "4.6 مليون شخص آخر لديهم وصول محدود إلى المياه أو يعتمدون على مصادر غير آمنة"، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة وشركائها.

ولفت الى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تلقت الأمم المتحدة وشركاؤها تقارير عن تزايد القتال والقصف والاشتباكات في منطقة دونباس في الشرق، وكذلك في الأقاليم الجنوبية لأوكرانيا.

وأشار إلى استمرار الاشتباكات في التأثير على المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية الرئيسية، مما يمنع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المدن المحاصرة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية أو الإخلاء بأمان.

وقال دوجاريك إن "عدم القدرة على الوصول يمنعنا من التحقق من هذه التقارير".

وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القتال يعرقل أيضًا وصول المساعدات التي تشتد إليها الحاجة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا، والتي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير الماضي، و قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجان المقاومة تعقيبا على عملية تل أبيب: أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
حماس: مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
كتائب شهداء الأقصى تُبارك العملية البطولية في "تل أبيب"
يونيوز تستطلع آراء اليمنيين بالهدنة الإنسانية والعسكرية.. وتأثير الحرب عليهم
محمد عبد السلام: سقطت كل ذرائع العدوان والشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها
بيان المشاورات اليمنية - اليمنية يرحب بإجراء مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة
الخارجيتان السعودية والكويتية تعلنان عودة سفيرهما إلى لبنان
الرئيسان عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات صندوق النقد
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
مندوب الصين: سنصوت ضد قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان
وزيرة الخزانة الامريكية: مستعدون لفرض عقوبات على الصين إذا هاجمت تايوان
أجواء شهر رمضان المبارك في محافظة صعدة
موسكو تقرر وقف عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتبارا من اليوم الخميس
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
قتلى وجرحى جراء اطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب
الجهاد الاسلامي: الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما يتغول في عدوانه ضد شعبنا
هل تقف "اسرائيل" خلف حادثة الطعن في مشهد الرضا بايران ولماذا؟
تفاصيل حول هوية المعتدي على رجال الدين في حرم الإمام الرضا (ع)
طالبان تدين الهجوم الارهابي في مرقد "الامام الرضا (ع)" بمشهد المقدسة
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر
وزير الدفاع يلتقي نظرائه من 5 دول: للتوصل الى حل دبلوماسي في اوكرانيا سريعًا
العقوبات الأمريكية تطال ابنتي الرئيس بوتين وزوجة وابنة لافروف
الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه
وزارة الدفاع: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في مقاطعة خاركيف لاتهام روسيا لاحقا
ايران: اخبار بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول التقرير الجديد للوكالة الذرية غير دقيقة
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
تقرير: "الراية المزيفة": ذرائع لشن الحروب
بوريل يعلن عن زيارة مرتقبة مع رئيسة المفوضية الاوروبية الى اوكرانيا للقاء زيلينسكي