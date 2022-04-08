الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في أوكرانيا يكافحون للحصول على المياه

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 6 ملايين رجل وامرأة وطفل في أوكرانيا يكافحون كل يوم من أجل الحصول على المياه.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك أمس الأربعاء، أضاف دوجاريك أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية حرمت أكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من المياه النظيفة، معظمهم في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، ولكن أيضًا في أجزاء من خاركيف وسومي وتشيرنيهيف وميكولايف.

وتابع دوجاريك إن "4.6 مليون شخص آخر لديهم وصول محدود إلى المياه أو يعتمدون على مصادر غير آمنة"، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة وشركائها.

ولفت الى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تلقت الأمم المتحدة وشركاؤها تقارير عن تزايد القتال والقصف والاشتباكات في منطقة دونباس في الشرق، وكذلك في الأقاليم الجنوبية لأوكرانيا.

وأشار إلى استمرار الاشتباكات في التأثير على المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية الرئيسية، مما يمنع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المدن المحاصرة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية أو الإخلاء بأمان.

وقال دوجاريك إن "عدم القدرة على الوصول يمنعنا من التحقق من هذه التقارير".

وأردف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القتال يعرقل أيضًا وصول المساعدات التي تشتد إليها الحاجة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية الخاصة في اوكرانيا، والتي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير الماضي، و قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز