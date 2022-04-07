مساعدات عسكرية من التشيك الى اوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوتشوفا أنها أرسلت عشرات الدبابات T-72 وحاملات الأفراد إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأكدت سيرنوتشوفا ان الدولة العضو في الناتو ستواصل ارسال معدات عسكرية الى اوكرانيا ولكنها لن تقدم تفاصيل لاسباب امنية.

في السياق، أعلنت عدة حكومات إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، منذ بدء الحرب الاوكرانية. وقالت واشنطن، إنها سترسل مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، ليصل مجمل المساعدة إلى أكثر من مليار دولار.

كما ستزوّد واشنطن أوكرانيا بمعدات للحماية يمكن استخدامها إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية وبيولوجية. والحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 2.4 مليارات دولار، منذ تولى بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2021.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، في ظل تصاعد الأزمة حولها.

المصدر:يونيوز