جيش الاحتلال يقر: حزب الله أضر بقدرات سلاحنا الجوي فوق لبنان

أقر قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال الصهيوني المنتهية ولايته عميكام نوركين إن حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان تضررت خلال السنة الأخيرة.

جاءت تصريحات نوركين الذي أنهى الإثنين الماضي ولايته في مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") نشرت مقتطفات منها الثلاثاء.

قال نوركين إن حرية العمل العسكري الجوي الإسرائيلي في لبنان قد تضررت وأن هناك عددًا أقل من العمليات الجوية. واضاف ، هذا الامر يعني انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الاستخباراتية في لبنان.

وأوضحت القناة أن تضرر حرية العمل العسكري لسلاح الجو الصهيوني في الأجواء اللبنانية يأتي في ظل امتلاك حزب الله صواريخ مضادة للطائرات بوسعها اعتراض مُسيرات واستهداف وطائرات عسكرية إسرائيلية.

المصدر:يونيوز