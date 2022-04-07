الإطار التنسيقي يواصل لقاءاته وتحركاته لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة توافقية

يواصلُ الإطارُ التنسيقيُ لقاءاتِهِ وتحركاتِهِ لإنهاءِ حالةِ الانسدادِ عبر مبادرةِ النقاطِ الأربعِ التي طرحَها سابقاً، وتشكيلِ حكومةٍ توافقيةٍ يكونُ باستطاعةِ قوى الإطارِ المشاركةُ فيها.

يواصلُ الإطارُ التنسيقيُ لقاءاتِهِ وتحركاتِهِ لإنهاءِ حالةِ الانسدادِ عبر مبادرةِ النقاطِ الأربعِ التي طرحَها سابقاً، وتشكيلِ حكومةٍ توافقيةٍ يكونُ باستطاعةِ قوى الإطارِ المشاركةُ فيها.

تحرك الإطار التنسيقي، يأتي بعدما جمّدَ التيارُ الصدريُ أيَّ حواراتٍ مع بقيةِ الأطرافِ السياسيةِ حولَ تشكيلِ الحكومةِ قبلَ انتهاءِ مهلةِ الأربعينَ يومياً التي حددَها زعيمُ التيارِ الصدري السيدُ مقتدى الصدر.

وقال مراقبون للشأن السياسي في العراق إن الحكومة قد تشكل بمعزل عن الإطار أو بمشاركة جزء منه، وأن التيار الصدري قد يقبل برؤى جديدة يطرحها الإطار لتشكيل الحكومة.

المصدر:يونيوز