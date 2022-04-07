الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت، يوم غد الخميس، على قرار غربي لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت، غدا الخميس، على قرار غربي لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وعلمت مصادر صحفية من رئاسة الجمعية أن هذه الأخيرة ستباشر التصويت، غدا الخميس، في الساعة الثانية ظهرا، بتوقيت غرينتش، على طلب غربي لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمعية، بولينا كوبيك إن موعد الانتخابات تم تأكيده الخميس الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (لنيويورك)، من أجل تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

ونوهت المتحدة أن قرار التعليق ينبغي أن يحصل على أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء البالغ عددهم 193، خلال اقتراع مخصص لذلك.

المصدر:يونيوز